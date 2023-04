Am Boden zerstört: Die Ellerbekerin Maren Sicks (liegend) wird von ihrer Mitspielerin Marja-Helen Maske getröstet. Foto: Johannes Speckner up-down up-down Handball-Oberliga HH/SH der Frauen Heimpleite gegen AMTV Hamburg besiegelt Abstieg des TSV Ellerbek Von Manfred Bode | 02.04.2023, 03:09 Uhr

Weil die Ellerbekerinnen am Sonnabend knapp verloren, haben sie in der Abstiegsrunde keine Chance mehr auf den dritten Platz und den Klassenerhalt. So müssen sie im Sommer den bitteren Gang in die Hamburg-Liga antreten.