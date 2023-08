Handball im Kreis Stormarn Darum kehrt Kathrin Herzberg als Trainerin zum Ahrensburger TSV zurück Von Sascha Bodo Sievers | 25.08.2023, 09:30 Uhr Kathrin Herzberg kehrt beim Ahrensburger TSV nach elf Jahren zurück auf die Trainerbank. Foto: privat up-down up-down

Nach elf Jahren ist Kathrin Herzberg als Trainern zum Ahrensburger TSV zurückgekehrt. Die 54-Jährige wird allerdings nicht wie damals die ATSV-Handballerinnen coachen, sondern die in die Hamburg-Liga aufgestiegenen Männer. Wer sie zur Rückkehr überredet hat, was sie an der neuen Aufgabe reizt und welche Erfahrungen sie im Umgang mit Männern gemacht hat.