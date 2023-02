Mehr als ein Drittel aller HSG-Tore gingen auf das Konto von Tom Schmitt (vorne), der hier vor den St. Paulianern Nico Maaser, Mathias Schneider und Thore Jöhnk zum Wurf kommt. Foto: Johannes Speckner up-down up-down Handball-HHV-Pokal HSG Elbvororte nach historischem Erfolg gegen FC St. Pauli im Viertelfinale Von Johannes Speckner | 09.02.2023, 16:46 Uhr

Die Spielgemeinschaft aus Wedel und dem Hamburger Westen schlug am Mittwochabend im Achtelfinale erstmals in ihrer Geschichte in einem Pflichtspiel einen Oberligisten.