Die beste Schützin im Frauen-Derby war die Esingerin Gesa Franke (rechts/sieben Treffer), die hier vor Mitspielerin Pia Carstens (vorne links) sowie den Uetersenerinnen Kim Dieker (Mitte) und Lena Wegner zum Wurf hochsteigt. Foto: Johannes Speckner up-down up-down Handball-Hamburg-Liga der Frauen TuS Esingen gewinnt in Uetersen, HSG Pinnau mit sagenhafter Aufholjagd Von Johannes Speckner | 21.03.2023, 12:39 Uhr

Die Tornescherinnen verbesserten am Sonntag mit einem knappen Erfolg ihre Chancen im Kampf um den Klassenerhalt. Die Pinnau-Frauen drehten einen Sechs-Tore-Rückstand in Bergedorf in den letzten zwölf Minuten zum Sieg.