Hier hebt Alexander Farr (Mitte), der mit acht Toren der beste Schütze des TSV Uetersen war, vor den Elbvororte-Akteuren Hans Giest (links) und Tom Schmitt zum Wurf ab. Foto: Johannes Speckner up-down up-down Handball-Hamburg-Liga Nach Sieg in Wedel: Überflieger des TSV Uetersen wollen den Aufstieg Von Johannes Speckner | 05.12.2022, 19:01 Uhr

Nach dem am Sonnabend errungenen 36:26-Erfolg bei der HSG Elbvororte spricht TSV-Trainer Sören Stelling über die bisherige Saison, in der sein Team noch ungeschlagen ist, und gibt den Sprung in die Oberliga als Ziel aus.