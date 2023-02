Zum zweiten Mal in Folge der beste Uetersener Schütze war Tjorben Voß (rechts), der hier gegen den Rellinger Kim Knust zum Wurf hochsteigt. Foto: Johannes Speckner up-down up-down Handball-Hamburg-Liga Packend bis zum Ende: TSV Uetersen gewinnt Spitzen-Derby beim Rellinger TV Von Johannes Speckner | 13.02.2023, 14:35 Uhr

Der Tabellenführer lag am Sonntag zwischenzeitlich mit drei Toren zurück, dann mit vier Treffern in Front. Letztlich sicherte Timo Neumann erst in der vorletzten Minute den knappen Erfolg.