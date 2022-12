In der Sporthalle Willhöden, die neben der Wedeler Sporthalle Bergstraße die Heimspielstätte der HSG Elbvororte ist, war es am Sonntag nicht allzu warm. Foto: Johannes Speckner up-down up-down Handball-Hamburg-Liga Sporthalle zu kalt: Schiedsrichter pfeifen Spiel der HSG Elbvororte nicht an Von Johannes Speckner | 12.12.2022, 03:37 Uhr

Weil es ihnen in der Halle des Marion-Dönhoff-Gymnasiums in Hamburg-Blankenese zu kalt war, ließen die Unparteiischen Matthias Hochsprung und Frank Löffler am Sonntag die HSG-Partie gegen TH Eilbeck ausfallen.