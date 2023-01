Niklas Romahn (links), hier gegen den Barmbeker Max-Lennart Albrecht, der einst lange Jahre für den TuS Esingen spielte, war mit acht Toren der beste Rellinger Schütze. Foto: Johannes Speckner up-down up-down Handball-Hamburg-Liga Jetzt schon Zweiter: Rellinger TV gewinnt Krimi gegen Barmbek II Von Johannes Speckner | 09.01.2023, 20:09 Uhr

Der letztjährige Neuling geriet am Sonntag im Nachholspiel nur einmal in Rückstand, ließ aber zehnmal den Ausgleich der HG Hamburg-Barmbek II zu. Am Ende reichte es zum zehnten Sieg im 13. Saison-Auftritt.