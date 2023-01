Mehr als die Hälfte der 25 Moorreger Tore, nämlich 13, gingen auf das Konto von Kim Gehrke (vorne Mitte), die hier auch gegen vier Eilbeckerinnen, nämlich Caja Werno (hinten links), Julia Weile (vorne links), Denise Kühn (hinten Mitte) und Nele Siemers, zum Wurf kommt. Foto: Johannes Speckner up-down up-down Handball-Hamburg-Liga Frauen Moorreger SV überrascht positiv, TSV Ellerbek II gewinnt beim TuS Esingen Von Johannes Speckner | 23.01.2023, 15:46 Uhr

Die MSV-Frauen feierten am Sonntag gegen den Tabellen-Vierten TH Eilbeck ihren vierten Saisonsieg. Die Ellerbekerinnen vergrößerten die Abstiegssorgen in Tornesch, müssen aber auch selbst den Gang in die Landesliga fürchten.