Mehr als ein Drittel aller HSG-Tore, nämlich elf an der Zahl, gingen auf das Konto von Tom Schmitt (Mitte), der hier zwischen den Norderstedtern Finn Ole Maciejewski (links) und Julian Uwiss zum 28:26-Endstand trifft. Foto: Johannes Speckner up-down up-down Handball-Hamburg-Liga HSG Elbvororte wird zum Meistermacher und wahrt Chance auf Platz zwei Von Johannes Speckner | 21.03.2023, 14:43 Uhr

Die Spielgemeinschaft rang am Sonntag im Verfolgerduell das HT Norderstedt nieder, was nicht nur dem TSV Uetersen zum Titelgewinn verhalf, sondern auch die eigenen Hoffnungen auf die Vizemeisterschaft am Leben hält.