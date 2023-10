Handball-Hamburg-Liga Nach Berg- und Talfahrt: HSG Elbvororte mit Remis gegen Rellinger TV Von Johannes Speckner | 17.10.2023, 21:34 Uhr Michael Kühn (links, hier gegen Marcel Boster vom Rellinger TV) steuerte vier Tore für die HSG Elbvororte bei. Foto: Johannes Speckner up-down up-down

Zur Pause führte die Spielgemeinschaft mit sechs Toren, in der Schlussphase lagen die Rellinger knapp in Front. Am Ende gab es eine Punkteteilung, die HSG-Trainer Andree Buhse „mit gemischten Gefühlen“ aufnahm.