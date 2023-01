Foto: Johannes Speckner Handball-Hamburg-Liga der Frauen Ende der Horror-Serie: Zweiter Sieg für Halstenbeker TS/BW 96 Schenefeld Von Johannes Speckner | 31.01.2023, 02:16 Uhr

Nach zehn Niederlagen in Folge schlägt die Spielgemeinschaft am Sonntag im Kellerkrimi den TuS Esingen. Trainer Jan Krohn, der am Mittwoch offiziell das Bürgermeisteramt in Halstenbek übernimmt, spricht über die Gründe.