„Ich wollte nur noch weg, nie wieder in die Halle zurück.“ So begann Andree Buhse die Schilderung der „tausend Gedanken“, die in seinem Kopf kreisten, als am vergangenen Mittwochabend (26. April) bei einer Sitzung seiner Hamburg-Liga-Handballerinnen des Moorreger SV festgestellt wurde, dass es zu wenige Zusagen für die kommende Saison gibt, um wieder ein Team beim Hamburger Handball-Verband melden zu können. Buhse gab zu: „Da habe ich mich schon gefragt: Was bringt es, wenn ich weitermache?“

Sieg in Pinneberg bedeutete den Klassenerhalt

Er machte weiter und sein Team am letzten April-Wochenende den Klassenerhalt perfekt. Nach dem eigenen, am Sonnabend errungenen 32:28 (17:14)-Sieg bei der HSG Pinnau und der 25:26-Niederlage des Drittletzten HSG Bergedorf/Vier- und Marschlande gegen die SG Wilhelmsburg tags darauf steht nämlich fest, dass die MSV-Frauen die Saison mindestens als Rang-Zehnter von 13 Teams beenden. Damit haben sie den Klassenverbleib sportlich schon vor dem letzten Spieltag gesichert. Ob die Moorregerinnen diesen Platz in Hamburgs höchster Liga für die nächste Serie auch in Anspruch nehmen, ist aber mehr als fraglich.

„Ich bin niemandem böse – aber das alles tut mir schon sehr, sehr weh, mir blutet das Herz.“ Andree Buhse Trainer Moorreger SV

„Das Problem ist, dass zu viele Spielerinnen aus unterschiedlichsten Beweggründen wegwollen, aufhören oder andere Motive haben, nicht mehr für den MSV zu spielen“, berichtete Buhse von einer Entwicklung in die falsche Richtung, die sich in den letzten Wochen geradezu verselbstständigte. Im Bemühen, gegenzusteuern, konnte Buhse bisher lediglich zwei Neuzugänge für die kommende Serie gewinnen. „Und jetzt möchten auch die Spielerinnen, die ursprünglich beim MSV bleiben wollten, nicht mehr kämpfen, sondern sich lieber einem der umliegenden Vereine anschließen“, so Buhse, der klarstellte: „Ich bin niemandem böse – aber das alles tut mir schon sehr, sehr weh, mir blutet das Herz.“

Wichtige Heimsiege nach der Winterpause

Buhse selbst hatte frühzeitig seine Bereitschaft erklärt, in der Sporthalle An’n Himmelsbarg über das Saisonende hinaus an der Seitenlinie zu stehen – auch für den Fall des Abstiegs in die Landesliga. Indem die Moorregerinnen nach dem Jahreswechsel ihre Heimspiele gegen TH Eilbeck (25:24) sowie gegen die direkten Konkurrenten Halstenbeker TS/Blau-Weiß 96 Schenefeld (34:26), HG Hamburg/Barmbek (24:18) und zuletzt die HSG Bergedorf/Vier- und Marschlande (25:22) gewannen, schufen sie die Basis für die sportliche Rettung.

Nach ihrem 2017 erfolgten Aufstieg in Hamburgs Beletage hatten die Moorregerinnen schon 2018 und 2020 (jeweils als Elfter) sowie vor Jahresfrist (als Zehnter in der Relegation) knapp den Abstieg in die Landesliga verhindert; 2019 hatten sie zudem einen hervorragenden fünften Platz erreicht. Dass vor sechs Jahren überhaupt der Sprung in Hamburgs höchste Klasse gelungen war, war ein bemerkenswerter Erfolg und eng mit Buhse verbunden. Er hatte das Team nämlich einst in der Kreisliga (!) übernommen und dann immer weiter nach oben geführt, indem er seinen Weg ging und sich nicht von äußerlichen Einflüssen beirren ließ.

Steht möglicherweise nur noch einmal bei den MSV-Frauen an der Seitenlinie: Trainer Andree Buhse.

„Für mich gehen jetzt 22 Jahre Arbeit kaputt und ich sehe die Gefahr, dass beim MSV nie wieder Hamburg-Liga- oder zumindest Landesliga-Handball gespielt wird“, warnte Buhse. Zudem sorge er sich, dass „Sponsoren weggehen und es keine Öffentlichkeitsarbeit mehr geben könnte“, so der Erfolgscoach, der zu vielen Trainerkollegen gute, freundschaftliche Verbindungen pflegt. Allerdings fürchtet Buhse auch: „Es gibt im Umkreis ebenso einige aktive Handballer, die sich jetzt über mich oder den MSV insgesamt lustig machen und eine Party feiern würden, wenn wir es nicht mehr schaffen, ein Team zusammenzustellen.“

Kein Nachschub aus dem eigenen Nachwuchs

Dass dies stand jetzt nicht mehr gelingt, liegt auch daran, dass mangels weiblichen Jugend-Teams keine Spielerinnen mehr aus dem eigenen Nachwuchs hochgezogen werden können. Das war früher anders: „Einige der jetzigen Frauen-Spielerinnen trainiere ich, seitdem sie B- oder A-Jugendliche sind“, so Buhse, der sich erinnerte, wie er in der Vergangenheit „in zusätzlichen Einheiten an den Wochenenden selbst den Nachwuchs formte“. Vor allem dank dieses enormen Engagements des Übungsleiters war der Kader der 1. Frauen zwischenzeitlich sogar mit so vielen Spielerinnen besetzt, dass Buhse aus ihnen ein zweites Team bilden konnte.

Landesliga-Unterbau vor Jahresfrist abgemeldet

Diese zunächst als 3. MSV-Damen fungierende Mannschaft führte Buhse von 2015 bis 2018 aus der Kreisklasse mit drei Aufstiegen in Folge in die Landesliga. Dort etablierte er das vereinsintern zur Zweitvertretung gewordene Team, mit dem er auch in der vergangenen Saison 2021/2022 als Rang-Achter die Klasse hielt – doch für die aktuelle Serie wurde die Mannschaft nicht mehr gemeldet. Dasselbe Schicksal droht nun ein Jahr später auch der Erstvertretung, wie der in Uetersen lebende Buhse unmissverständlich klarmachte.

„Vielleicht melden sich ja zeitnah zehn Handballerinnen bei mir, die Lust haben, in der Hamburg-Liga zu spielen.“ Andree Buhse Trainer Moorreger SV

Ein kleines Fünkchen Hoffnung auf einen Verbleib der MSV-Frauen in der Hamburg-Liga und seiner Person am Himmelsbarg hat Buhse aber noch: „Sollten sich zeitnah zehn Handballerinnen bei mir melden, die Lust haben, in der Hamburg-Liga zu spielen, würde ich natürlich beim MSV bleiben und erneut für die Hamburg-Liga melden.“ Interessierte können den 40-.Jährigen, der diese Variante als „den letzten Strohhalm“ bezeichnete, per E-Mail kontaktieren: andree.buhse@web.de.

Hoffnung auf große Kulisse gegen Ellerbek II

„Mit hoher Wahrscheinlichkeit“, so Buhse, werde das Heimspiel gegen den TSV Ellerbek II am Sonntag (7. Mai/17 Uhr, Sporthalle An‘n Himmelsbarg) aber der letzte Hamburg-Liga-Auftritt der Moorreger Frauen und sein letzter als MSV-Coach. Deshalb hofft Buhse gegen die Ellerbekerinnen, die aufgrund des feststehenden Abstiegs ihrer 1. Frauen aus der Ober- in die Hamburg-Liga ihrerseits in die Landesliga zwangsabsteigen müssen, „auf zahlreiche Zuschauer“, denn er findet: „Gerade die Spielerinnen, die teilweise seit über zehn Jahren für Moorrege spielen, hätten einen würdigen Abschied verdient.“

Neue Herausforderung oder Karriereende?

Für ihn selbst sei es „eigentlich unvorstellbar, den Verein zu verlassen“, so der 40-Jährige – doch sollte kein Team mehr für Hamburgs höchste Klasse gemeldet werden können, würde er „schweren Herzens aufhören müssen“. Bei der Frage, ob er seine Trainerkarriere dann beenden, oder offen für einen Wechsel zu einem anderen Verein sein würde, ist Buhse komplett hin- und hergerissen: „Vielleicht wäre ich offen für eine neue Herausforderung, aber ich habe noch mit keinem Klub gesprochen, denn ich habe mein Herzblut bis zuletzt komplett in den MSV gesteckt.“