Handballturnier in Wedel Gelungener Elbe-Lüchau-Cup der HSG Elbvororte, Jubel beim Rellinger TV So feierten die Spielerinnen des Rellinger TV um Interimstrainer Lukas Klawonn (hinten links, vertrat den verhinderten Marco Simonsen) ihren Triumph beim Frauen-Turnier um den Elbe-Lüchau-Cup in Wedel.

In drei Sporthallen ging es am Sonnabend (26. August) rund. Am Ende mussten die Hamburg-Liga-Männer des Gastgebers dem FC St. Pauli gratulieren. Im Frauen-Turnier belegte der Landesligist aus Rellingen den ersten Platz.