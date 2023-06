Hier kommt Lilly Geis (1. HC Quickborn, Mitte) vor der Eilbeckerin Bente Sokoll (links) zum Wurf. Foto: Johannes Speckner up-down up-down Handball-Entscheidungsspiel Knapper Sieg: Frauen des 1. HC Quickborn steigen in die Landesliga auf Von Johannes Speckner | 25.06.2023, 05:50 Uhr

In einem engen Duell zweier Bezirksliga-Vizemeister behaupteten sich die Eulenstädterinnen am Sonnabend (24. Juni) in Ahrensburg gegen TH Eilbeck IV und schafften damit am Ende ihrer zweiten Saison den Aufstieg.