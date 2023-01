Obwohl der Halstenbeker Jannik Arnold (links) hier frei vor dem Lokstedter Jed Adotey zum Torschuss kam, verpasste er den 2:2-Ausgleich. Am Ende verlor die SV HR das Finale mit 1:3. Foto: Johannes Speckner up-down up-down Fußball-Hallenturnier im Kreis Pinneberg Jan-Automobile-Pokal: SV Halstenbek-Rellingen knapp am Heimsieg vorbei Von Helmut Wolf | 22.01.2023, 21:39 Uhr

Nach fast drei Jahren Pause gab es an der Feldstraße in Halstenbek wieder Budenzauber zu sehen. Am Ende hatte der FC Eintracht Lokstedt die Nase vorne. Der FC Elmshorn, VfR Horst und die SV Lieth enttäuschen.