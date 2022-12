Auf dem Jacob-Thode-Platz wird bis Mitte Januar 2023 kein Ball mehr rollen. Foto: Johannes Speckner up-down up-down Fußball-Landesliga im Überblick „Fehlentscheidung“: SV Halstenbek-Rellingen schließt Sportanlage bis zum 15. Januar 2023 Von Helmut Wolf | 08.12.2022, 11:03 Uhr

Nach dem 2:2 am Dienstag gegen Kummefeld benötigt der Rasen am Lütten Hall eine lange Pause. Am Freitag lädt HR zur Auslosung des Hallenturniers. KSV will indes am Wochenende gegen SC Poppenbüttel nachlegen.