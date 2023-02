So feierten die Spieler des TSV Kollmar zusammen mit Turnier-Organisator Christopher Schönhoff (hinten links) ihren überraschenden Coup in der Sporthalle der Grundschule von Brande-Hörnerkirchen. Foto: Johannes Speckner up-down up-down Hallenfußballturnier des SV Hörnerkirchen Headbangers Open Air-Cup: Bier-Rekord und Überraschungssieger TSV Kollmar Von Johannes Speckner | 07.02.2023, 04:11 Uhr

Beim Budenzauber in Brande-Hörnerkirchen gab es am Freitag und Sonnabend drei Turniere, an denen insgesamt 24 Teams teilnahmen. Der SVH-Vorsitzende Christopher Schönhoff zog ein positives Fazit.