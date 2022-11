Den letzten Futsal-Titel des KFV Westküste holte der TSV Lägerdorf im Januar 2020 in Horst Foto: shz-Archiv Günther Schade up-down up-down Hallenfußball-Meisterschaften des KFV Westküste Erste Futsal-Titelkämpfe nach Corona-Pause in Schenefeld Von Reiner Stöter | 04.11.2022, 10:30 Uhr

Der Kreisfußballverband (KFV) Westküste wird nach knapp drei Jahren Corona-Pause in dieser Saison wieder im Hallenfußball um Titelehren spielen. Die Futsal-Meisterschaften der Männer werden am Wochenende vor Weihnachten vom 16. bis 18. Dezember in Schenefeld stattfinden.