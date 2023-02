Nachdem der „22. UeNa-CUP“ im August 2022 ein voller Erfolg war, bittet Rasensport Uetersen nun auf dem Hallenparkett zum „von Stamm-Cup“. Foto: Johannes Speckner up-down up-down Hallenfußball im Kreis Pinneberg Acht Turniere mit 41 Teams: Rasensport Uetersen lädt zum „von Stamm-Cup“ Von Johannes Speckner | 09.02.2023, 15:32 Uhr

Rund 410 Nachwuchskicker von der A- bis zur F-Jugend werden am Wochenende 11./12. Februar am „Budenzauber“ in der Sporthalle des Ludwig-Meyn-Gymnasiums teilnehmen.