Für die Sieger gab es Ninja-T-Shirts Foto: Harald Beltz up-down up-down Großes Interesse bei Event des SC Itzehoe Mehr als 200 Ninja-Kids meistern den Parcours Von Reiner Stöter | 05.04.2023, 11:00 Uhr

Klettern, balancieren, springen oder hangeln - der Parcours beim Ninja-Kids-23-Event des SC Itzehoe hatte es in sich. Genau 213 Teilnehmer nahmen die Herausforderung an und hatten viel Spaß in der Gutenberghalle.