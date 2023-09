In der THS-Halle Premiere: Erste Norddeutsche Futsal-Meisterschaft der Frauen in Pinneberg Von Johannes Speckner | 28.09.2023, 10:45 Uhr In der Sporthalle der Theodor-Heuss-Schule, kurz „THS-Halle“ genannt, rollt am Sonnabend (30. September) der Futsal-Ball. Foto: Johannes Speckner up-down up-down

In der Kreisstadt richtet der Norddeutsche Fußball-Verband am Sonnabend (30. September) erstmals überhaupt Futsal-Titelkämpfe für Frauen-Team aus. Ab 12 Uhr rollt in der Sporthalle am Thesdorfer Weg der Ball.