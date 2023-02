Hier ist die Pinnebergerin Nele Bruhn (rechts) gegen Jonna Rakow vom HSV zum Torschuss gekommen. Am Ende verloren die VfL-Mädchen das Duell aber mit 0:3. Foto: Johannes Speckner up-down up-down Hallenfußball im Kreis Pinneberg Platz vier für C-Mädchen des VfL Pinneberg bei der Futsal-Meisterschaft Von Johannes Speckner | 06.02.2023, 22:05 Uhr

Lange lagen die Kreisstädterinnen am Sonnabend gut im Rennen, aber am Ende triumphierte der Hamburger SV. Blau-Weiß 96 Schenefeld musste sich in der Johannes-Brahms-Halle mit einem Tor und einem Sieg begnügen.