Hier kommt die Pinnebergerin Ella Aslyn Daab (links) vor der Tornescherin Aylin Möllenbeck zum Schuss. Foto: Johannes Speckner up-down up-down Futsal-Meisterschaft Gruppensieger: B-Mädchen des VfL Pinneberg auf Kurs Finalrunde Von Johannes Speckner | 09.01.2023, 18:11 Uhr

Die Kreisstädterinnen belegen am Sonntag bei der ersten Runde der Hallentitelkämpfe, die am heimischen Fahltskamp ausgetragen wurde, den ersten Platz. Trainer Michael Hinrichs peilt klar die Finalrunde an.