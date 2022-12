Chance vertan: Die beiden Kiebitzreiher Luca Lohmann und Finn Kühne kommen zwar zu spät, doch Lägerdorfs Phil Bollhardt trifft das Tor nicht. Foto: Reiner Stöter up-down up-down Futsal-Meisterschaften des KFV Westküste Titelverteidiger TSV Lägerdorf überraschend ausgeschieden Von Reiner Stöter | 17.12.2022, 18:11 Uhr

Favoritensturz am 2. Vorrunden-Spieltag der Futsal-Meisterschaften des Kreisfußballverband Westküste. Titelverteidiger TSV Lägerdorf musste in der Gruppe C Rot-Weiß Kiebitzreihe und dem FC Burg den Vortritt lassen und schied aus dem Wettbewerb aus.