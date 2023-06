Aufgalopp mit voller Kapelle: Der neue Kader des VfB Lübeck ist bereits komplett. Am Mittwoch hat der Drittliga-Aufsteiger das Training in Vorbereitung auf die neue Saison aufgenommen - vor rund 800 Fans. Foto: 54°/König up-down up-down 3. Fußball-Liga Der VfB Lübeck hat gegenüber der Konkurrenz einen Wettbewerbsvorteil Meinung – Sascha Bodo Sievers | 29.06.2023, 07:14 Uhr

Am Mittwoch hat der VfB Lübeck das Training in Vorbereitung auf die Fußball-Saison 2023/24 aufgenommen. Traditionell werden die Aufsteiger in der 3. Liga als Außenseiter gehandelt. Doch die Grün-Weißen haben gegenüber der zum Teil zahlungskräftigeren Konkurrenz einen klaren Wettbewerbsvorteil.