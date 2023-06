Bei ihrer Zusammenkunft 50 Jahren nach dem Regionalliga-Aufstieg nahmen sich die Veteranen des VfL Pinneberg auch Zeit für ein gemeinsames Foto. Foto: Johannes Speckner up-down up-down Fußball-Veteranen erinnern sich Heute vor 50 Jahren stieg der VfL Pinneberg in die Regionalliga auf Von Helmut Wolf | 04.06.2023, 04:09 Uhr

Am Sonnabend (3. Juni) kamen im VfL-Stadion am Fahlt zahlreiche frühere Fußballhelden zusammen und erinnerten sich, wie sie 1973 mit einem 1:0-Sieg beim Blumenthaler SV den Sprung in die damals zweithöchste Spielklasse geschafft hatten.