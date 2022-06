Hier gerät Denis Muja (VfR Horst, links) am 14. Mai im Duell mit dem Kremper Moritz Wähling in Schräglage. Die Derbys gegen den TuS sind für die Rasensportler stand jetzt in der kommenden Saison die einzigen Liga-Duelle gegen einen Steinburger Rivalen.

FOTO: Johannes Speckner