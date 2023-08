Fußball: 3. Liga Warum der VfB Lübeck Pascal Breier von Hansa Rostock holt, aber keinen Verteidiger Von Sascha Bodo Sievers | 31.08.2023, 16:29 Uhr Pascal Breier stürmte mehr als fünf Jahre für den FC Hansa Rostock und zukünftig für den VfB Lübeck. Foto: imago-images up-down up-down

Den VfB Lübeck plagen in der 3. Liga Personalsorgen. Am letzten Tag vor Transferschluss wurde daher nachgebessert. Mit Pascal Breier kommt vom FC Hansa Rostock ein erfahrener Angreifer. In der Defensive sieht Sebastian Harms derweil keinen dringenden Handlungsbedarf, wie der Sportvorstand auf shz-Nachfrage erklärt.