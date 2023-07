Lukas Pfeiffer, Trainer des VfB Lübeck, will mit seinem Team ins Pokal-Viertelfinale einziehen. Foto: IMAGO / Agentur 54 Grad up-down up-down 3.-Fußball-Liga VfB Lübeck ist im Pokal gefordert Von Andre Haase | 20.07.2023, 10:22 Uhr

Der Drittliga-Aufsteiger ist am Sonnabend (22. Juli) beim Landesligisten Eutin 08 am Waldeck im SHFV-Lotto-Pokal zu Gast. Die Lübecker peilen den Viertelfinal-Einzug an.