Fußball-Verbandsliga West Als Thorben Reibe ging, kam Fetihspor auf: VfR Horst verliert in Kaltenkirchen Von Johannes Speckner | 23.09.2023, 12:58 Uhr Hier bereitet Thorben Reibe (rechts) gegen den Kaltenkirchener Philip Weidemann das Horster Führungstor vor. Foto: Johannes Speckner up-down up-down

Angeführt von ihrem Spielertrainer versäumten es die Südsteinburger am Freitag (22. September), höher als mit 1:0 in Führung zu gehen. Dann verletzte sich der 41-Jährige und am Ende setzte es eine 3:5-Niederlage.