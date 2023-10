Fußball-Verbandsliga West Wieder kein Spielglück: VfR Horst verliert auch gegen TuS Hartenholm Von Johannes Speckner | 01.10.2023, 03:48 Uhr In dieser Szene holt Denis Muja (VfR Horst, Mitte) gegen den Hartenholmer Jan-André Sievers, den Sohn von Ex-Bundesliga-Profi Ralf Sievers, den Elfmeter heraus, den er selbst zum 1:2-Endstand verwandelte. Foto: Johannes Speckner up-down up-down

Die Südsteinburger kassierten am Sonnabend (30. September) eine 1:2-Heimpleite, bei der Denis Muja erst in der Nachspielzeit per Elfmeter traf. Trainer Thorben Reibe analysierte die Situation.