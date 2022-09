Bevor er das 2:1 selbst schoss, bereitete Denis Muja das erste Horster Tor vor, indem er einen Elfmeter herausholte. Foto: Johannes Speckner up-down up-down Fußball-Verbandsliga Süd-West VfR Horst holt gegen Wasbek den ersten Sieg nach der Ära Florian Rammer Von Johannes Speckner | 12.09.2022, 20:09 Uhr

Am Sonnabend (10. September) gewinnen die Rasensportler gegen den SV Wasbek erstmals seit dem 7. Oktober wieder ein Pflichtspiel, in dem nicht Florian Rammer an der Seitenlinie stand. Denis Muja glänzte dabei als Torschütze und Vorlagengeber. Zudem gab es mit Aaron Scholz einen Debütanten.