Zwei der drei Horster Tore schoss Jannes Dolling Archivfoto: www.imago-images.de / Claus Bergmann up-down up-down Fußball-Verbandsliga Süd-West Jannes Dollings Doppelpack rettet dem VfR Horst das dritte Unentschieden Von Johannes Speckner | 09.10.2022, 04:47 Uhr

Drei verschiedene Systeme, aber kein „Dreier“ – so war es am Sonnabend (8. Oktober) für Interimstrainer Sascha Petersen und seine Südsteinburger in einem abwechslungsreichen Duell mit dem TSV Bargteheide.