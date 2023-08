Fußball-Verbandsliga West Schwer zu begreifen: VfR Horst erleidet das nächste Heim-Debakel Von Johannes Speckner | 19.08.2023, 23:19 Uhr Am Boden: Obwohl René Helmcke im dritten Heimspiel in Folge für den VfR Horst traf, musste er eine heftige Niederlage hinnehmen. Foto: Johannes Speckner up-down up-down

Die Südsteinburger waren dem TuS Jevenstedt am Sonnabend (19. August) 40 Minuten lang überlegen, ehe die Partie kippte. Am Ende kassierten sie so, wie schon zwei Wochen zuvor gegen Merkur Hademarschen, wieder sechs Gegentreffer.