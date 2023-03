Muss mit dem TSV Bargteheide wohl alle Titel-Hoffnungen begraben: Trainer Kevin Bothstede. Archivfoto: Jürgen Nuppenau up-down up-down Fußball-Verbandsliga Süd-West Dramatische Nachspielzeit: TSV Bargteheide verliert Topspiel in Todesfelde Von Harald Nonnewitz | 25.03.2023, 03:04 Uhr

Trotz Unterzahl glichen die Stormarner am Freitagabend in der 93. Minute aus und wollten anschließend den Sieg, liefen dann aber in einen Konter. Nun hat der SV Todesfelde II als Spitzenreiter acht Punkte Vorsprung.