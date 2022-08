Hier noch im Trikot des VfR Horst, kickt Andrey Minchev nun für den MSV Pampow. FOTO: Johannes Speckner up-down up-down Fußball-Verbandsliga Trainerwechsel als Auslöser: Andrey Minchev verlässt VfR Horst Von Johannes Speckner | 11.08.2022, 14:17 Uhr

Im Juli noch in allen vier Kreispokal-Spielen über 90 Minuten am Ball, schloss sich der Verteidiger nach dem feststehenden Abschied von Trainer Florian Rammer nun einem Oberligisten aus Mecklenburg-Vorpommern an.