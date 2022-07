Für Alexander Koll, Trainer des TuS Holstein, gibt es in der Bezirksliga Nord einen neuen Gegner. FOTO: Johannes Speckner up-down up-down Fußball-Bezirksliga Neuer Gegner für TuS Holstein: TuS Berne statt Inter Eidelstedt Von Johannes Speckner | 21.07.2022, 14:09 Uhr

Weil sich das Inter-Team wegen Spielermangels aus der Bezirksliga in die Kreisklasse B zurückzog, treffen die Quickborner in der Saison 2022/2023 stattdessen in der Nord-Staffel auf Landesliga-Absteiger Berne.