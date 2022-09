Dieser Graben wurde für die Verlegung der Kabel für die neuen Flutlichtmasten auf der Seestermüher Sportanlage am Montag (29. August) ausgehoben, Foto: Brian Averhoff up-down up-down Fußball-Lotto-Pokal Nach Absetzung: TSV Seestermüher Marsch beweist Flutlicht-Bauarbeiten Von Johannes Speckner | 10.09.2022, 01:50 Uhr

Nachdem der Kummerfelder SV via Video demonstrieren wollte, dass einer Austragung des Drittrunden-Duells am 30. August nichts im Wege stand, dokumentierte TSV-Fußball-Chef das Gegenteil. Positiv: Am Freitag (9. September) wurden die Flutlichtmasten aufgestellt.