Die Spieler des SV Rugenbergen III können den zweiten Aufstieg in Folge bejubeln. Foto: Johannes Speckner up-down up-down Fußball im Kreis Pinneberg Darum steigen auch der SV Rugenbergen III und der Tangstedter SV auf Von Johannes Speckner | 06.06.2023, 18:04 Uhr

Die Bönningstedter und die Tangstedter profitieren beim Sprung in die Kreisliga ebenso wie die Sportfreunde Uetersen II, die in die Kreisklasse klettern, davon, dass der Eimsbütteler TV in die Regionalliga aufstieg und der TuS Osdorf auf die Landesliga verzichtet.