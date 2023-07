Zum sagenhaften 3:0-Endstand für den VfL Pinneberg traf Finn Johannsen (rechts), der hier an einem Probespieler des SVR vorbei zieht. Foto: Johannes Speckner up-down up-down Fußball-Testspiele im Kreis Pinneberg VfL Pinneberg fertigt SV Rugenbergen ab – SC Egenbüttel mit Remis Von Helmut Wolf | 10.07.2023, 12:39 Uhr

Die Bönningstedter Oberliga-Kicker verlieren am Sonntag (9. Juli) deutlich in der Kreisstadt und suchen weiter nach ihrer Form. Für die SV Halstenbek-Rellingen wurde aus einem Testspiel in Kaltenkirchen spontan ein Blitzturnier.