Traf an seiner früheren Wirkungsstätte Roman Dömpke (Kummerfelder SV, rechts), hier im Dreikampf mit Alexandros Chrissostomidis (links) und Philip Scheminski von Blau-Weiß 96. Foto: Johannes Speckner up-down up-down Fußball-Testspiele Kreis Pinneberg Kummerfelder SV mit Remis in Schenefeld und zweigeteilter Vorbereitung Von Helmut Wolf | 01.07.2023, 03:54 Uhr

In einem munteren Duell trotzte Blau-Weiß 96 dem klassenhöheren KSV, der mit drei Ex-Schenefeldern auflief, am Freitag (30. Juni) ein Unentschieden ab. Dasselbe Ergebnis gab es für den VfL Pinneberg in Scharbeutz.