Mit diesem sehenswerten Fallrückzieher hatte Marlon Stannis (links) keinen Erfolg; dafür bereitete er später das 2:2 seines SV Rugenbergen vor, nachdem Sebastian Krabbes die Rantzauer in Führung gebracht hatte. Foto: Johannes Speckner up-down up-down Fußball-Testspiel SSV Rantzau und SV Rugenbergen trennen sich mit einem gerechtem Remis Von Johannes Speckner | 06.02.2023, 11:44 Uhr

In einem kurzfristig vereinbarten Test gingen die Barmstedter Landesliga-Kicker am Sonntag zweimal in Führung, doch der Oberligist aus Bönningstedt konnte jeweils ausgleichen.