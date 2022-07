Hier ist Kirill Shmakov (links) als Aushilfskeeper von Rasensport Uetersen vor Holsatias Florian Ballner am Ball. FOTO: Johannes Speckner up-down up-down Fußball-Testspiel in Elmshorn Rasensport Uetersen siegt mit Feldspieler Kirill Shmakov im Tor Von Johannes Speckner | 06.07.2022, 12:03 Uhr

Neun Treffer sah Rasensport-Co-Trainer Andree Otto, der am Sonntag (3. Juli) in Elmshorn aufgrund des Urlaubs von Jens Schmanke verantwortlich an der Linie stand.