Hier verkürzt der Wedeler Constantin Weis (rechts) gegen den TuS Osdorf zum 2:5-Endstand. Foto: Johannes Speckner up-down up-down Fußball-Testspiel Warum bei Roland Wedel trotz der Niederlage in Osdorf Optimismus herrscht Von Johannes Speckner | 23.06.2023, 13:48 Uhr

Obwohl die Elbstädter am Donnerstag (22. Juni) ihr zweites Testspiel beim zukünftigen Bezirksligisten TuS Osdorf klar verloren, ist Trainer Andre Kordts zuversichtlich, in der neuen Saison in der Kreisliga oben mitspielen zu können.