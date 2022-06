Cosmos-Neuzugang Sohrab Safi (vorne, hier gegen Miles Thoma vom Wedeler TSV) trifft sogar im Liegen, doch wegen eines vorherigen Fouls zählt das Tor nicht. FOTO: Johannes Speckner up-down up-down Fußball-Testspiel Torreiches Derby: SC Cosmos schlägt Wedeler TSV/Sportfreunde Holm Von Johannes Speckner | 30.06.2022, 11:59 Uhr

In einem Zehn-Tore-Test behauptete sich der Bezirksliga-Neuling, obwohl er kurz nach der Pause eine Rote Karte hinnehmen musste, am Dienstag (28. Juni) gegen den frisch in die Kreisklasse aufgestiegenen Lokal-Rivalen.