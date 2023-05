Zunge raus: Marvin Schramm schoss die SV Halstenbek-Rellingen in Richtung Oberliga. Foto: Lars Mundt up-down up-down Fußball-Landesliga Hamburg SV Halstenbek-Rellingen gewinnt erstes Aufstiegsspiel Von Helmut Wolf | 17.05.2023, 09:03 Uhr

Das Team von Coach Heiko Barthel setzt sich am Dienstag (16. Mai) vor 450 Zuschauern am Lütten Hall mit 3:2 gegen den Düneberger SV durch. Das Rückspiel um den Oberliga-Aufstieg findet am Sonnabend (20. Mai) statt.