In der Sporthalle Feldstraße, die sonst vor allem die Heimat der Basketball-Teams der BG Halstenbek-Pinneberg ist, rollt am Sonnabend ausnahmsweise der Fußball. Foto: Johannes Speckner up-down up-down Fußball-Hallenturnier im Kreis Pinneberg SV Halstenbek-Rellingen bittet zum Jan-Automobile-Cup Von Helmut Wolf | 19.01.2023, 12:04 Uhr

Am Sonnabend (21. Januar) wird an der Feldstraße Budenzauber geboten. Es stehen zahlreiche Kreis-Duelle auf dem Programm. Der Turniersieger darf sich über eine Siegprämie in Höhe von 350 Euro freuen.