Jugendfußball im Kreis Stormarn SV Eichede trennt sich von U19-Trainer Niclas Warsteit Von Sascha Bodo Sievers | 16.08.2023, 10:59 Uhr Nach sechs Jahren ist Niclas Warsteit nicht mehr für den SV Eichede tätig. Foto: 54° Koenig up-down up-down

Am Samstag startet für die U19-Fußballer des SV Eichede die neue Saison in der Regionalliga Nord. Im Heimspiel gegen den VfB Oldenburg sollte Niclas Warsteit sein Debüt als Chefcoach feiern. Am Dienstagabend aber wurde dem 25-Jährigen mitgeteilt, dass der Verein die Zusammenarbeit mit sofortiger Wirkung beendet.