Eigentlich stiegen Steffen Stooß (SC Cosmos Wedel) und Julian Günther mit dem TuS Hasloh im Mai gemeinsam aus der Bezirksliga ab. Der HFV-Spielausschuss teilte die „Cosmonauten“ nun aber für die Spielzeit 2023/2024 erneut in die Bezirksliga ein. Foto: Johannes Speckner up-down up-down Fußball im Kreis Pinneberg HFV mit Fehlern bei Klassen-Einteilung: Mehrere Kreis-Teams betroffen Von Johannes Speckner | 15.06.2023, 03:25 Uhr

Der Spielausschuss des Hamburger Fußball-Verbandes ließ bei seiner Einteilung für die Saison 2023/24 die sportlichen Absteiger Cosmos Wedel in der Bezirks- und BW 96 Schenefeld II in der Kreisliga. Da der HFV die Quotienten-Rangliste der Kreisklassen-Viertplatzierten ignorierte, steigt Rugenbergen III aktuell ebenso wenig in die Kreisliga auf wie der Tangstedter SV – was aber wohl noch korrigiert wird.